Daarom is er na drie maanden nog steeds geen T2 bij Royal Antwerp FC

Foto: © photonews

De eerste seizoenshelft was bijzonder onstuimig bij Antwerp, maar sedert Wim De Decker er aan het roer staat is de rust teruggekeerd. Opvallend is wel dat de oefenmeester nog steeds geen T2 aan zijn zijde heeft.

Onder meer Karel Geraerts werd rond de jaarwisseling een tijdje aan Antwerp gekoppeld, maar de ex-voetballer ging uiteindelijk niet in op het voorstel. "Toen ik begon als trainer dacht ik: er moet snel een T2 komen", vertelt De Decker in Sport/Voetbalmagazine. "Maar tegelijkertijd kreeg ik de indruk dat de spelers niet echt zitten te wachten op wéér iemand nieuw."

Doordat De Decker er zonder veel ervaring alleen voor stond, gingen de spelers hun coach ondersteunen. "Er bewoog iets in de groep, ik zag de jongens dichter bij elkaar komen. Op basis daarvan besloot ik die T2 nog wat uit te stellen."