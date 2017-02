De man van tien miljoen? Tielemans moet de man van 25 miljoen worden!

Youri Tielemans heeft naast zijn sportieve waarde ook een financiële betekenis voor de club. Hij moet Anderlecht straks een som opbrengen die ze nog nooit in één keer in hun kassa zagen belanden. En dat gaat zo goed als zeker lukken.

Youri Tielemans heeft misschien nog niet de constante die nodig is om bij een buitenlandse topclub direct een impact te hebben, maar dat hij nog steeds geen vaste plaats heeft op het middenveld van Anderlecht heeft daar ook wel iets mee te zien. Toch moet Anderlecht een recordsom van om en bij de 25 miljoen euro gaan opbrengen. Dat is om en bij twee keer een Champions League-deelname. En voor veel minder zal er niet onderhandeld worden. Een traject dat al jaren uitgestippeld is...

We gaan beginnen met u een verhaaltje te vertellen. Toen Tielemans in 2012 nog bij de jeugd van paars-wit voetbalde, had een toen beginnend manager het lef om te gaan informeren naar het 14-jarig talent. Met een redelijk goed bod van Ajax op zak trok hij naar de club. Furieus waren ze! Ze dreigden nooit meer zaken met hem te doen indien hij ooit nog met zoiets aan kwam draven.

Tielemans werd toen angstvallig beschermd, afgeschermd zelfs. Op buitenlandse toernooien was hij al een paar keer opgevallen en dat maakte hen angstig. Tielemans moest immers hét uithangbord worden van de eerste ploeg als zelfopgeleide talentvolle jongen die de stijl van het huis vertegenwoordigde. Toen al werd hij als 'het kapitaal van de club' gezien.

Een manager die met een bod van Ajax kwam aandraven, werd bijna op de straatstenen gesmeten

Sinds zijn debuut in 2013 is zijn prijskaartje enkel maar gestegen. Rondvraag in makelaarsland leert ons dat een transferprijs van 25 miljoen echt geen utopie is voor Anderlecht, gezien zijn leeftijd, zijn talent en zijn nuchterheid. Meer en meer kijken buitenlandse ploegen immers ook naar de mentale sterkte en het karakter van een speler. Ook daar doorstaat Tielemans de lakmoesproef met verve.

Enige probleem is nog zijn constante. Soms is hij te weinig aanwezig in een wedstrijd, maar hij schipperde de voorbije seizoen (en ook dit seizoen) dikwijls tussen de drie posities op het middenveld. Onder Besnik Hasi stond hij soms zelfs eens rechts op de flank. Tielemans zijn beste positie is die van 'nummer 8', daar hoeft niemand aan te twijfelen...

Fellaini verliet Standard voor 22 miljoen, Tielemans moet dat breken

Waar Marouane Fellaini Standard ooit voor 22 miljoen euro verliet, moet Tielemans nu dat Belgisch record gaan breken. In eigen club verlieten zowel Lukaku als Kompany het vaderland voor een transferprijs van 12 miljoen. Aan interesse geen gebrek, maar zoals hij gisteren aangaf in het praatprogramma La Tribune: "Beter eerst via een subtopper passeren." Het klinkt als een jongen die weet waar hij mee bezig is.