Zidane is zowaar bang van... Mertens: "We gaan lijden"

Real Madrid neemt het woensdag op tegen Napoli, een club die in serieus goeie doen verkeert. Maar van onderschatting kan geen sprake zijn, zeker niet als je de woorden van Zinedine Zidane hoort.

Diego Maradona gaat alvast zijn ex-team komen oppeppen voor de confrontatie tegen de Koninklijke. Maar daar moest Zidane wel eens om lachen. "Hij is een van grootste voetballers ooit, maar momenteel ben ik banger voor de huidige spelers dan voor Maradona", grapte hij op zijn persconferentie.

Onder meer Dries Mertens zit in de vorm van zijn leven. Sinds hij draait verloor Napoli geen match meer sinds eind oktober. "Er zullen momenten komen waarop we lijden. Zij hebben het vermogen om achter onze laatste lijn te komen. Dat vergt concentratie van ons", is Zidane op zijn hoede voor Mertens en co.