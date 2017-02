Blom scoort er twee en bekert verder

Foto: © Leo Stolck

In de Nederlandse Beker wist Jassina Blom zich met Heerenveen te plaatsen voor de kwartfinales. Het won makkelijk in Eindhoven.

Bij de rust stond het nog maar 0-2, maar na de pauze ging het snel tegen FC Eindhoven uit de Nederlandse derde klasse. Jassina Blom had een aandeel in de eindzege: 0-7.

De Belgian Red Flame - ook opgeroepen voor de Cyprus Cup - scoorde niet minder dan twee keer in Eindhoven. De tegenstander in de kwartfinales is nog niet bekend.

Ijzendijke en Telstar moeten later nog tegen elkaar spelen om zo uit te maken wie de volgende tegenstander wordt. De top-4 in de competitie lijkt moeilijk te worden voor de Friezen, dus kan de beker misschien een doel worden.