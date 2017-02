Amper één Belg in de top-10 van de Gouden Schoen, sportief directeur voetbalbond reageert

Foto: © photonews

Het was toch opvallend: in de top-10 op het voorbije gala van de Gouden Schoen stond amper één speler die zijn jeugdopleiding in België genoten had: Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge was dan ook de enige Belg in de top-10.

Chris Van Puyvelde, de sportief directeur van de voetbalbond, benadrukt (terecht) dat de twee vorige winnaars, Sven Kums en Dennis Praet, allebei wél van eigen kweek zijn. Van Puyvelde vindt wel dat de Belgische clubs soms te snel naar het buitenland lonken. "In de erelijst van de Gouden Schoen heb je veel talentvolle jongens die we vaak in het buitenland gaan zoeken, maar zelf ook lopen hebben", klinkt het.



Of we snel weer een 'Belgische' Gouden Schoen gaan hebben, valt dan ook te betwijfelen. Van Puyvelde ziet wel een kanshebber, maar benadrukt dat dat een moeilijk verhaal wordt. "Björn Engels is top, maar hoeveel verdedigers wonnen al een Gouden Schoen? Dan moet je er à la Vincent Kompany ver boven uitsteken", zegt hij in Sport/Voetbalmagazine.