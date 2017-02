Gent-fans kijken uit naar komst Tottenham: "Eindelijk nog eens de underdog"

Foto: © photonews

Wat de mooiste confrontatie van het seizoen moest worden, wordt bij Gent toch wat overschaduwd door de onzekerheid over play-off 1. Toch kijkt men reikhalzend uit naar de clash met Tottenham.

"Als het slecht gaat, moet je hopen op een opsteker. Waarom niet tegen Tottenham", hoopt Benjamin Bundervoet van Picasso Indians. "Ze hebben ook verloren dit weekend. Ik denk dat bij hen ook de eigen competitie primeert. Ze willen de Champions League halen volgend seizoen."

Bij Gent lootten ze eindelijk een 'grote naam', maar de allergrootste match is het niet voor Bundervoet. "We hebben zeker al grotere wedstrijden gehad. Het verschil tussen de Champions League en de Europa league is er toch wel. Champions League is een stap hoger, ook al is het nu Tottenham."

De kans om op Wembley te spelen, blijft een unieke. "Uiteraard kijken we ernaar uit. Stel je voor, 0-1 Coulibaly voor de overwinning voor 85.000 man, dat is uniek. Denk dat er niemand bij ons ooit voor zoveel volk gespeeld zal hebben. Iets waar we met heel Gent en heel België naar uitkijken. Voor ons is het een beetje een finale."

Eerst moet er donderdag voor gezorgd worden dat de terugmatch relevant blijft. "Het zal een gespannen sfeer zijn donderdag, maar ze kunnen altijd iets meer in die matchen. In plaats van de favoriet zijn we nog eens de underdog."