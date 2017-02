Flames van de toekomst opnieuw tegen Denemarken, met dit resultaat

Foto: © Leo Stolck

De Red Flames van de toekomst hadden de voorbije week een deugddoende stage in Tubeke. Er werd ook twee keer geoefend tegen Denemarken.

De Flames U17 verloren ook hun tweede oefenmatch tegen de Denen. Na de 1-2 van zondag werd het dinsdag 0-2. Dankzij Leo Stolck kunnen we u enkele leuke beelden van die wedstrijd delen.

Voor de jonge Flames was het een mooie voorbereidingsstage op het toernooi in Frankrijk eind maart. Dan zoeken ze naar een plaatsje op het EK deze zomer.

Opmerkelijk: ook Nicolas Lombaerts - die met Zenit Sint-Petersburg op stage was in Tubeke voor de wedstrijd tegen Anderlecht in de Europa League - kwam naar het duel tussen België en Denemarken kijken.