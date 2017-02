Harbaoui besefte wanneer het voor hem gedaan was bij Anderlecht: "Toen had ik het wel begrepen"

Hamdi Harbaoui en Anderlecht: het was geen geslaagd huwelijk. De Tunesische spits kon trainer René Weiler nooit overtuigen van zijn kwaliteiten en herinnert zich nog exact het moment waarop hij beseft dat hij nooit een eerlijke kans zou krijgen.

"Toen ik bij de rust vervangen werd tegen Westerlo, had ik het wel begrepen. Ik had die week twee doelpunten gemaakt: ik viel twintig minuten in tegen Genk en scoorde, tegen Leuven in de beker maakte ik de enige goal. Er kwam toen druk van de media op de trainer om met Hamdi Harbaoui en Lukasz Teodorczyk te spelen", zegt Hamdi Harbaoui, die intussen bij Charleroi speelt, in Sport/Voetbalmagazine.



"Tegen Westerlo staan we bij aanvang met twee in de spits, we scoren niet en hij haalt me eraf. Ik was de enige die vervangen werd, omdat hij vond dat het niet liep. Ik was het daar niet mee eens, ik vond dat daar het probleem niet lag. Als hij iets meer geduld had gehad, dan denk ik dat we allebei zouden gescoord hebben, want we wogen op de verdediging van Westerlo. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik nooit echt het vertrouwen kreeg van de coach. Hij wilde zijn elftal niet wijzigen. Ik was steeds meer verbaasd hoe weinig speeltijd ik maar kreeg."