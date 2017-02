Vanhaezebrouck komt boeman Braga opnieuw tegen: "Heeft hij al een nieuwe assistent gevonden?"

Foto: © photonews

Toch even schrikken toen de scheidsrechter voor Gent-Tottenham aangeduid werd. Het gaat immers om hetzelfde team dat de goal van Neto in Braga onterecht afkeurde. Vanhaezebrouck gaf toen aan dat het de 'meest onbegrijpelijk afgekeurde goal ooit' was.

"Met de scheidsrechter heb ik geen probleem", aldus Vanhaezebrouck wanneer we er hem naar vragen. "Ik heb toen alleen maar gezegd dat hij zich een nieuwe assistent moest zoeken. Heeft hij dat gedaan? Ah, het is dezelfde?"

"Misschien heeft hij intussen wat bijgeleerd", lachte Vanhaezebrouck. "De ref zelf was een heel goeie, jonge, scheidsrechter. Hij is misschien intussen al een jaartje ouder en misschien nog wat beter, maar ik kijk ernaar uit om hem terug te zien." Bekijk hieronder de reactie van Vanhaezebrouck. Opgelet, het laden van het filmpje kan enkele ogenblikken in beslag nemen.