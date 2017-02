Ex-publiekslieveling haalt uit: "Als je geen karakterspeler bent, dan heb je niets te zoeken bij Standard"

Mathematisch kan het nog, maar de supporters van Standard hebben het schijnbaar toch al opgegeven. De Rouches zullen voor het tweede jaar op rij moeten deelnemen aan play-off 2. Ook voor ex-speler Michaël Goossens doet dat pijn.

Als ex-publiekslieveling bij Standard geeft Michaël Goossens in het Sport/Footmagazine zijn mening over de huidige malaise bij de club van zijn hart. "De supporters zijn kwaad op de spelers, die duidelijk inzet missen. Op Anderlecht hebben ze zich verweerd als leeuwen, maar een week later hebben ze tegen Kortrijk alles weggegeven."

"Als je geen karakterspeler bent, dan heb je niets te zoeken bij Standard", vindt Goossens. "Sclessin is intimiderend, ook voor de eigen spelers. Maar als je alles geeft kan het publiek van Standard je dragen. Ik heb voor het publiek van Schalke gespeeld, maar ook derby's in Genoa. De supporters van Standard zijn van dat niveau."