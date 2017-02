Deze Flames mogen mee naar de Cyprus Cup

Foto: © photonews

De Belgian Red Flames zijn zich volop aan het voorbereiden op het EK in juli en augustus in Nederland. Begin maart trekken ze naar Cyprus voor de Cyprus Cup. Ives Serneels maakte deze middag zijn 24-koppige selectie bekend.

Bij de doelvrouwen koos Serneels voor Lemey, Evrard en Van Houtven. Justien Odeurs - de nationale nummer 1 - is nog steeds geblesseerd, dus een erg moeilijke keuze had de bondscoach daar niet.

Courtois, Coutereels, Deloose, De Neve, Jaques, Van Den Abbeele, Van De Putte en Zeler zijn de verdedigsters van dienst, De Caigny, Mermans, Onzia, Vanhaevermaet, Van Wynendaele en Yüceil de middenveldsters en Blom, Cayman, Coryn, Philtjens, Schryvers, Vanmechelen en Wullaert worden de aanvallers.

Elke Van Gorp is er door blessure nog niet bij, ook Julie Biesmans is afgevallen na een operatie eerder deze week. Tine Schryvers komt terug bij de selectie na enkele goede oefenwedstrijden bij haar nieuwe Zweedse ploeg Kristianstads in een selectie met verder weinig verrassingen.