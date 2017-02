Nog een (geflopte) zomertransfer weg bij AA Gent

Foto: © photonews

AA Gent gaat zich opnieuw ontdoen van een zomertransfer. Het heeft daarbij geluk dat de Zwitserse transfermarkt nog open is en zo voegt zich nog een speler bij de rangen van Mujangi Bia & co.

Jérémy Taravel vervoegt de rangen van Sion op huurbasis. Hij zal voor zes maanden naar Zwitserland trekken, al wordt er ook een aankoopoptie in het contract gezet.

Taravel had in het verleden een mooie periode bij Zulte Waregem en Lokeren, waarna hij naar Dinamo Zagreb trok. De Buffalo's gingen hem daar deze zomer weghalen.

Dit seizoen kwam Taravel enkel in de maand december tot wat speelminuten in de Jupiler Pro League. 198 om precies te zijn in 2 basisplaatsen en een korte invalbeurt. Nu gaat hij volgens Le Nouvelliste dus aan de slag in Zwitserland.