Beerschot-Wilrijk steekt hand in eigen boezem na gelijkspel in Geel: "Hadden het anders moeten aanpakken"

Foto: © jan mees

Beerschot-Wilrijk verspeelde het voorbije weekend twee punten op het veld van ASV Geel. Linksback Jimmy De Jonghe steekt de hand in eigen boezem na het gelijkspel in de Geelse sneeuw.

"De sneeuw belemmerde ons om zeer kort te blijven voetballen", zegt De Jonghe op de clubwebsite. Beerschot-Wilrijk kwam op De Leunen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. "Met de sneeuw was het zicht ook zeer beperkt. In de eerste helft zag ik Alex Maes aan de overzijde soms niet meer lopen. Dat maakte het spel nog extra moeilijk."

"Na de rust hebben we bovendien de fout gemaakt om puur op de counter te loeren. Op een bepaald moment zag je een gat van 60 meter tussen aanval en verdediging. Zoiets mag bij ons nooit gebeuren. Op dat vlak zouden we volwassener moeten spelen. Telkens ons eigen spel blijven spelen. We gaan immers steeds voor overwicht om zo kansen af te dwingen. Kortom we hadden het anders moeten aanpakken", besluit de linksachter van KFCO Beerschot-Wilrijk.