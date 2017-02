Dimitri De Condé reageert na woelige transferperiode op het vertrek van Leon Bailey: "Dat was misschien nog een grotere aderlating"

Het was een bijzonder hectische transferperiode voor KRC Genk. De Limburgers haalden enkele nieuwkomers naar de mijnstad, en dat was ook nodig na het vertrek van Wilfred Ndidi en Leon Bailey.

De verhuis van die laatste naar Bayer Leverkusen had heel wat voeten in de aarde. "Ik verwijt hem niets", komt technisch directeur Dimitri De Condé in Het Laatste Nieuws terug op het vertrek van de Jamaicaanse winger. "Ik blijf hem een schitterende voetballer vinden en ben ervan overtuigd dat hij zal slagen in Leverkusen."

De transfer van Bailey liet zich voelen in de Luminus Arena. "De nieuwe coach zag in Leon, met zijn snelheid en scorend vermogen, ook iemand die in de spits kon spelen", gaat De Condé verder. "Het vertrek van Bailey was daarom misschien nog een grotere aderlating dan dat van Ndidi."