Play-off 1 historisch gezien: hoeveel punten moeten de kanshebbers nog pakken?

"51 punten volstaan altijd voor play-off 1, maar misschien wordt het dit jaar wel meer." Hein Vanhaezebrouck dacht twee weken geleden nog dat het alle kanten uit kon. Maar hoeveel punten waren de voorbije jaren voldoende voor play-off 1?

In het eerste jaar met play-offs hadden we door de schrapping van Moeskroen amper 28 wedstrijden te spelen. Daarin haalde Zulte Waregem toen 41 punten, twee meer dan KV Mechelen. Beide teams zijn hun puntenaantal van toen al gepasseerd, maar nog niet (helemaal) zeker van PO 1.

Een jaar later had KV Mechelen niet minder dan 48 punten, maar dat bleek (net) niet voldoende voor de top-6. Standard had toen een puntje meer. Cercle had evenveel punten als Kortrijk en Genk (46), maar viel af op doelsaldo na een 0 op 9. Ook Genk pakte er een paar keer naast. Een keer met 44 punten, maar twee seizoenen geleden ook met ... 49 punten.

Word dat 'record' dit seizoen verbroken? Met nog vier wedstrijden voor de boeg is 41 punten voor ... Genk voorlopig alvast niet voldoende om de top-6 te halen. De cijfers van de zevende in de stand van de voorbije jaren op een rijtje: