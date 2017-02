Coucke droomt verder: "Trofeekast aanvullen, vis uitdelen als vlagjes aan Europese tegenstanders"

Foto: © Photonews

KV Oostende heeft er zin in. Op 18 maart zal het voor het eerst een bekerfinale spelen. En het droomt van Europees voetbal, bij monde van ... Marc Coucke.

"Onze prijzenkast is leeg en daar kunnen we na de bekerfinale iets aan doen", versprak hij zich lichtelijk tegenover de pers - er staat nu eenmaal al een herfsttitel in, hem geschonken door Voetbalkrant.com. Maar verder inderdaad: maagdelijk wit. En daar willen ze iets aan doen in Oostende.

Iedereen wil ons steunen in die bekerfinale

"Krijgen we die 20.000 tickets dat we krijgen wel verkocht? Het is een vraag die ik vaak hoor. Maar er is heel veel beleving rondom de bekerfinale. Niet enkel hier in Oostende zelf, maar ook in het binnenland. Ik heb al gehoord van mensen uit Luik en Durbuy dat ze ook willen komen om ons te steunen, dat zegt genoeg. Ik ben ervan overtuigd dat we het stadion vol krijgen."

"We dromen van de Heizel en we hopen dat het een ongelooflijke wedstrijd wordt. Natuurlijk willen we hem ook winnen, want Europees voetbal zou fantastisch zijn. Dan krijgen we drie vlagjes van andere ploegen om in onze kast te hangen. En we kunnen zelf ook een visje geven als vlagje aan onze tegenstanders", lachte Coucke.