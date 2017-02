Mogelijkheid voor Gent? "Pochettino gaat jeugd een kans geven"

Foto: © photonews

AA Gent staat donderdagavond voor een lastige wedstrijd tegen Tottenham Hotspur, maar de bezoekers zouden weleens heel wat wijzigingen kunnen doorvoeren.

"Verwacht wordt dat hij maar liefst acht wijzigingen zal maken in zijn basiself na de nederlaag tegen Liverpool. De spelers spreken wel over hoe belangrijk Europa is, maar Pochettino zijn team zal onervaren zijn", zo geeft Chris Beattie van Tribal Football ons mee.

"Zo zullen Carter-Vickers en Onomah waarschijnlijk starten." Aangezien Hugo Lloris aangeduid werd voor de persconferentie, denken we ook dat er geen Belgen in de basis zullen staan. Jammer wel voor de Belgische fans.

Benieuwd of Simon zichzelf in de etalage kan spelen -Chris Beattie

Er zijn wel kansen voor Gent, dus. "Een stunt zou geen grote verrassing zijn in Engeland. De fans zijn het al gewend dat hun ploegen verslagen worden door kleinere tegenstanders omwille van hoe de coaches naar die competitie kijken."

Gent is een onbekende factor, maar één speler wordt gevolgd. "Moses Simon wordt hoog aangeschreven door enkele belangrijke scouts. Tottenham was één van de teams die met Simon in verband gebracht werden, dus het wordt interessant om zien of hij zich in de etalage speelt."