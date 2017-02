Krasse uitspraak van Lombaerts op Russische tv: "Mijn vrouw voelt zich veiliger in Sint-Petersburg dan in Brussel"

Nicolas Lombaerts zal donderdag dan toch in het stadion van Anderlecht spelen, weliswaar met Zenit Sint-Petersburg. De Rode Duivel zei in een interview voor de Russische televisie overigens dat hij zich in de Russische stad veiliger voelt dan in Brussel.

"Veel immigranten uit Brussel respecteren de vrouwen niet. Mijn vrouw voelt zich veiliger in Sint-Petersburg dan daar. Als ze alleen wil wandelen in Molenbeek of Anderlecht, dan riskeert ze om aangevallen te worden. Dat is niet normaal", zegt Lombaerts in een gesprek met Match TV.



Lombaerts vindt dat het Belgische systeem niet klopt. "Veel mensen arriveren in een vreemd land en leven van de uitkeringen. Dat kost miljoenen euro's. Ze krijgen volgens mij meer dan wat werkende mensen krijgen in Rusland. Dat stoort me", zegt Lombaerts. "Putin, Trump, Erdogan en de Chinezen nemen beslissingen over het Midden-Oosten, Europa doet niets. In België moeten immigranten zich verbergen in vrachtwagens om illegaal Engeland binnen te komen. Soms worden truckers aangevallen. De overheid heeft zelfs sommige parkings langs de weg moeten sluiten."