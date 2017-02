Offiicieel: beste speelster van de wereld trekt naar Europa

Foto: © photonews

Carli Lloyd won al twee keer de prijs voor beste speelster van de wereld, maar de Amerikaanse is de volgende die haar land verlaat en naar Europa trekt.

Alex Morgan werd al uitgeleend richitng Lyon, maar nu is Carli Lloyd vertrokken uit de Verenigde Staten. Zoals verwacht zal ze de komende maanden uitkomen voor Manchester City.

It's official now!!! So excited to have signed with @ManCityWomen and can’t wait to get started with the team and my new challenge ahead. pic.twitter.com/tgFeGQlDe9