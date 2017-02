"Er zat absoluut geen schwung in het elftal van Luis Enrique, Iniesta leek een oude man"

FC Barcelona kreeg gisteren ietwat onverwacht een stevige bolwassing van PSG. Ook analist Franky Van der Elst zag de zware nederlaag voor de Catalanen niet aankomen.

"Iedereen zag Barcelona als de favoriet. Ik ook", zegt Franky Van der Elst op Sporza. "Nu moeten we na één wedstrijd al concluderen dat PSG hoogstwaarschijnlijk naar de volgende ronde zal gaan. Collectief was het een heel sterke prestatie van de Parijzenaren. De omschakeling liep perfect en vanaf het eerste fluitsignaal waren ze baas op het veld.

Van der Elst legt de vinger op de wonde bij de bezoekers. "Vooral de passiviteit van Barcelona was opvallend en ook een beetje ergerlijk. Alleen de laatste tien minuten kwam er wat meer leven bij de bezoekers. Invallers Rakitic en Rafinha brachten wat meer leven in een voor de rest bleek Barcelona."

Messi en Suarez niet gezien

"Er zat absoluut geen schwung in het elftal van Luis Enrique", aldus The Fox. "Iniesta leek plots een oude man, Gomes kon het tempo niet aan, Busquets had heel veel problemen op het middenveld en ook achterin was het telkens wijken voor de lopende mensen. Voorin was enkel Neymar actief, Messi en Suarez hebben we gewoonweg niet gezien."

Kan Barcelona dit nog rechtzetten in Camp Nou? "In een mirakel geloof ik niet. Geen enkele ploeg heeft al een 4-0-achterstand kunnen ophalen in de Champions League. De allergrootsten moeten dat kunnen en daar reken ik Barcelona bij, maar PSG heeft gewoonweg getoond dat het beter was."