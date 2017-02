Sterspeler van Dortmund neemt schuld op zich na nederlaag tegen Benfica: "Ik had een inktzwarte avond"

Foto: © photonews

Borussia Dortmund ging gisteren onderuit in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Op het veld van Benfica misten Aubameyang & co een resem kansen. Eindstand: 1-0.

Dortmund ging in Portugal onderuit, maar had met grote cijfers kunnen (of moeten?) winnen. Omdat Aubameyang talloze kansen waaronder een penalty miste, moeten de Duitsers in de return nog flink aan de bak. "Het spijt me, ik had een inkzwarte dag", zei de Gabonese topschutter. "Ik heb een heel gecompliceerde voorbereiding gehad vanwege de Afrika Cup. Ik kan mijn wissel helemaal begrijpen."

Technisch directeur Michael Zorc zei na afloop van de wedstrijd dat 'Auba drie keer had moeten scoren'. Collega's namen het op voor de falende spits. "We weten dat hij er komend weekend weer twee gaat maken. Hij heeft ons zo vaak gered, niemand neemt hem iets kwalijk", aldus doelman Roman Bürki.