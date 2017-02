Duitse wereldkampioen verlaat Galatasaray en kiest voor avontuur in Japan

Lukas Podolski gaat volgend seizoen aan de slag in Japan. De Duitse aanvaller verlaat deze zomer Galatasaray voor het Japanse Vissel Kobe, zo bericht de Turkse krant Hurriyet.

De 31-jarige Podolski bereikte met de Japanse eersteklasser een akkoord over een contract voor drie jaar. De betrokken clubs hebben het nieuws nog niet officieel bevestigd. Podolski is een oud-speler van Bayern München, FC Köln en Arsenal. Hij speelt sinds juli 2015 in Istanbul. De voorbije weken werd hij gelinkt aan een transfer naar het Chinese Beijing Guon, maar dat ging niet door.



In augustus 2016 kondigde Podolski zijn afscheid van de nationale ploeg aan. Hij speelde 129 interlands voor Duitsland en maakte daarin 48 goals. In 2014 werd hij met zijn land wereldkampioen.