KRC Genk liet wintertransfer in extremis schieten: "Als ze plots 8 of 9 miljoen vragen, dan haken wij af"

Foto: © photonews

Racing Genk versterkte zich tijdens de winterbreak gevoelig. De Limburgers haalden met José Naranjo ook een vervanger voor de langdurige geblesseerde Nikos Karelis in huis.

Toch hoopte KRC in de laatste dagen van de mercato nog een echte diepe spits in huis te halen. Die streek uiteindelijk niet neer in de Luminus Arena.

"Als voor spelers met een marktwaarde van 2 miljoen euro plots 8 of 9 miljoen wordt gevraagd, dan haken wij af", spreekt technisch directeur Dimitri de Condé duidelijke taal in Het Laatste Nieuws. "Daar doen wij niet aan mee."

Vijf nieuwelingen + Schrijvers

Genk haalde uiteindelijk vijf nieuwe jongens in huis, met de terugkeer van Siebe Schrijvers als zesde pion. Het werd zo een immens drukke transferperiode voor De Condé waar hij in de toekomst liever van afstapt.