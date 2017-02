Neto is terug én praat opnieuw: "Enorm gelukkig dat ik kon blijven, ik hou van deze club"

Foto: © photonews

Renato Neto had lange tijd onzekerheid over zijn toekomst bij Gent aangezien zijn contractverlenging vertraging opliep door een vreemde constructie in Brazilië. Nu alles van de baan is, is hij helemaal terug.

Hij praatte ook een tijdlang niet met de pers. "Nu opnieuw wel", lacht de Braziliaan als we een plekje zoeken in het Gentse oefencentrum. "Alles is in orde nu, wat mijn contract betreft. Ik ben echt gelukkig dat ik hier kon blijven."

"Het was niet de makkelijkste periode uit mijn carrière, maar we wisten waaraan het lag. Het is goed dat alles in orde kwam én ik hier kon blijven." Want Neto houdt van Gent, en Gent houdt van zijn Braziliaanse sterkhouder.

Ik heb een goeie relatie met de fans, dat denk ik toch (lacht) -Renato Neto

Neto bedankte de fans opzichtig na de wedstrijd tegen Club Brugge. “Ik hou van deze club. Uiteraard kende ik hier ook moeilijke momenten, maar met alle mooie dingen die ik al beleefde, vergeet ik die makkelijk. Vooral de titel twee jaar terug was geweldig."

"Ik heb een goeie relatie met de fans. Dat denk ik toch (lacht). Ze staan ook achter ons wanneer het minder goed gaat. Zoals de laatste weken. Het stadion zit altijd stampvol en ook op verplaatsing zijn ze er. Dat bewijst dat ze in ons geloven. De sfeer hier is fantastisch", sloot Neto af.