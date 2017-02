Schoenmakers maakt er twee, zelfs zonder haar maatje: "Haar steekpasses ..."

Foto: © Louis Evrard

Sanne Schoenmakers is tot op heden veruit onze topschutster, met niet minder dan 19 doelpunten al gescoord in de competitie. Vele doelpunten daarvan vielen op een assist van Davinia Vanmechelen, die er de laatste weken niet bij was. "Ik miste haar wel een beetje."

Vanmechelen is dit seizoen al goed voor 13 assists, maar in de wedstrijd op Gent blesseerde ze zich, waardoor ze al twee wedstrijden moest toekijken vanuit de tribunes. Zeker in Anderlecht werd ze bijwijlen gemist, al liep het goed af voor de Rouchettes.

“We hebben genoeg kwaliteiten om haar afwezigheid op te vangen”, besefte ook Sanne Schoenmakers. Zij scoorde twee keer, deze keer niet op aangeven van Vanmechelen. “Je merkte het niet echt op het veld, want de aanvoer kwam van overal.”

Maar toch: “Davinia en ik vinden elkaar geweldig makkelijk op het veld. Met zo iemand in je rug spelen geeft enorm veel vertrouwen. Ik hoop dan ook dat ze snel terug komt, want de manier waarop zij me die steekpasses geeft …”