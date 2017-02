Hanni komt terug op het geschil met coach René Weiler: "Mijn woorden waren onhandig gekozen, maar het staat nu 1-1"

De Sofiane Hanni van het seizoensbegin stond zondat tegen Zulte Waregem weer op. De Algerijn heerste op de tien en dikte zijn statistieken aan.

Hanni kende enkele moeilijke maanden bij paars-wit, met als dieptepunten zijn duels op bezoek bij Zulte Waregem en de EL-ontmoeting met Saint-Etienne. Opvallend was toen dat het tot een confrontatie kwam met coach René Weiler.

"Mijn commentaar was niet echt tégen hem gericht. Ik was gewoon gefrustreerd over mijn eigen prestaties en het voetbal dat we toen speelden. Mijn woorden waren wat onhandig gekozen", geeft Hanni nu aan in Het Laatste Nieuws.

Zeggen wat hij denkt

" Maar ook als het slecht is, moet je dat kunnen zeggen. Ik deed dat na Zulte, hij na St.-Étienne. Het staat 1-1. Ik waardeer dat Weiler de waarheid zegt, want daar kan je wat mee, daar word je als speler beter van."

Toch verschoot Hanni dat Weiler hem voor een volle kleedkamer de les spelde. "Ik vond hem toen wat 'streng'. Ach, dat is zoals in elke relatie - soms gaat het er emotioneel aan toe en soms zijn er mindere periodes. Hij mag zeggen wat hij denkt"