Thomas Meunier verovert Europa na glansprestatie tegen Barcelona: "Bij Club Brugge maakte ik geregeld zulke acties"

PSG overklaste dinsdagavond Barcelona met een klinkende 4-0-overwinning tot gevolg. Bij de Parijzenaars speelde onze landgenoot Thomas Meunier een opvallende rol.

De voormalige rechtsachter van Club Brugge hield met verve Neymar in bedwang en was ook nog eens bepalend met een assist voor de 4-0 van Cavani. "Zelf ik ben verrast", reageerde Meunier in Het Laatste Nieuws.

"Tactisch was dit de perfecte wedstrijd. Defensief hebben we niks weggeven, op één kans na. En zelf hadden we nog meer kunnen scoren. Dan was dit toch geen slechte wedstrijd hé. (knipoog)

Verrast

Over zijn assist bij de 4-0 was Meunier duidelijk. "Dat was typisch Meunier. (grijnst) Bij Club Brugge maakte ik geregeld zulke acties. Maar eerlijk: ik vond het raar dat niemand mij aanviel. We hebben onze ambities kracht bijgezet. Het bestuur van PSG beweert niet toevallig dat we de Champions League kunnen winnen. Maar er zitten nog veel sterke ploegen in het toernooi."