W-Beveren komt laatste keer terug op wraakactie tegen Boucaut: "We gaven hem de kans zijn fouten toe te geven, dat deed hij niet"

Foto: © photonews

Op Valentijnsdag raakte bekend dat Waasland-Beveren officieel actie onderneemt tegen Alexandre Boucaut. De club uit het Waasland besloot de ref die zondag een ongelukkige partij floot te wraken.

Woensdagavond kwam W-Beveren nog één keer terug op de klacht tegen Boucaut. "Er werd Alexandre Boucaut de kans gegeven om toe te geven dat hij in de fout ging en verschillende fases te zwaar bestrafte. De scheidsrechter deed dat niet, daarom willen we alles even op een rijtje zetten", klinkt het in een videoboodschap.

"We willen niet overkomen als slechte verliezers of klagers. Hierna willen we dus ook weer de focus op het sportieve. We willen opnieuw iedereen achter het team voor het belangrijke competitieslot!" Bekijk hieronder de beelden.