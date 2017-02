Bij ex-club Virton kijken ze met grote ogen naar Thomas Meunier: "Dit hadden we niet verwacht"

Thomas Meunier schitterde met PSG tegen het grote Barcelona. Bij zijn ex-club Virton zijn ze trots op de prestaties van de voormalige aanvallende middenvelder van de club.

"Meunier maakte de overstap van de jeugd van Standard naar onze jeugd en speelde in de eerste ploeg samen met mijn zoon", vertelt Philippe Emond, tot eind december 2016 voorzitter van Virton, aan Sporza. Philippe is de vader van huidig Standard-speler Renaud Emond. Hij weet met andere woorden hoe grillig het parcours voor een voetballer kan zijn en welke kwaliteiten naar de top leiden.

"Je zag bij Virton al dat Meunier extreem begaafd was en wedstrijden kon beslissen. Hij viel toen vooral op door zijn technische kwaliteiten, niet zozeer door zijn werkkracht. Meunier heeft veel elegantie aan de bal, maar dat zegt niets. Dat hebben veel voetballers", weet Emond. "Maar hij heeft ook ingezien dat hij bovenop zijn talent hard moest werken om een voetbalvedette te worden. Hij is mentaal in staat om hard te werken en zich door de moeilijke momenten te slaan."

"Zowel bij zijn clubs als bij de Rode Duivels arriveerde hij niet als de meest getalenteerde speler. Maar hij werkte hard. En dat combineert hij ook met intelligentie. Hij ziet het spel en neemt de juiste beslissingen in functie van wat rond hem gebeurt", klinkt het bij de ex-voorzitter van Virton. "We hadden wel verwacht dat Meunier het tot bij een goede eersteklasser zou schoppen, maar aan een club als PSG denk je in alle eerlijkheid niet."