Dit Belgisch toptalent van Inter wordt mede begeleid door... een MMA-fighter

Zinho Vanheusden laat niets aan het toeval over op zijn weg naar de top. De jonge Belg van Internazionale krijgt volop hulp van zijn familie. En als je een MMA-fighter in je kamp hebt, kan je er maar beter je voordeel mee doen.

Lisa, de zus van Zinho, heeft Cedriek Swinnen als vriend. Cedriek wie? Dat kan u hieronder zien. De jongeman is een MMA-fighter, maar geeft ook tips door aan Zinho. "Hij geeft hem vooral schema's", zegt vader Johan ons.

"Als er iemand is die hem qua kracht en snelheid kan helpen is hij het wel. En het is belangrijk dat hij geholpen wordt door vrienden en familie."