#AndZen: Harde reacties op veredeld B-elftal en hilariteit bij technische fout op tv

Rene Weiler geeft overduidelijk de voorkeur aan de Belgische competitie, want RSC Anderlecht begint met een veredeld B-elftal tegen Zenit Sint-Petersburg in de Europa League. En die keuze wordt hem niet in dank afgenomen.

"Ik vind het vooral heel spijtig voor de spelers. Dat soort wedstrijden pak je spelers niet af. Als je gestopt bent als voetballer, denk je niet meer aan een wedstrijd tegen Eupen. Wel aan zo’n Europese match," aldus analist Gert Verheyen op de VRT.

Ook de supporters van Paars-Wit kunnen niet bepaald lachen om de opstelling:

Terechte kritiek van @devliegergeert op de basiself. Waarom dan moeite doen om te overwinteren? Ze lachen de supporters gewoon uit. #AndZen — Raf Sauviller (@RafSauviller) 16 februari 2017

Euh, die opstelling van Anderlecht, da's toch om te lachen?

Slecht voor de ploeg, triestig voor de supporters. Verdienen 0-5 imo.#AndZen — Tom Remans (@tremans) 16 februari 2017

Anderlecht met een veredeld B-elftal. Beetje vreemd en beetje schandalig. #andzen — Algemeen Fons (@jerupt) 16 februari 2017

Een B-elftal inzetten in Europa. Not done imo. Als @rsca geen kampioen wordt heb je een probleem #weiler #andzen — Koen Van Hiel (@koenvanhiel) 16 februari 2017

Noot: Intussen heeft Frank Acheampong na vijf minuten de score geopend voor Anderlecht. Zouden de supporters nu van gedacht veranderen?

