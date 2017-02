Anderlecht speelt zijn 400ste Europese match: flashback naar de jaren 70, toen paars-wit een Europese topper was

Foto: © photonews

Niemand in België doet beter. Meer nog, in heel Europa doet enkel FC Barcelona beter dan Anderlecht als het op aantal Europese matchen aankomt. De Brusselse recordkampioen speelt vanavond zijn 400ste (!) Europese match. Een overzicht van een roemrijk verleden(?).

Het is al een poosje geleden dat Anderlecht Europees echt kon uitpakken met een topprestatie, maar toch... Sinds 1964 heeft Anderlecht geen enkel seizoen zonder Europees voetbal gekend. Barcelona doet beter, want de Catalanen staan er elk seizoen sinds 1955. Het blijft echter een topprestatie van de Brusselaars om 52 jaar lang Europees aan de slag te gaan.

In die 400 wedstrijden zaten er natuurlijk enkele gedenkwaardige. Dan denken de jongere voetballiefhebbers natuurlijk aan de periode Koller-Radzinski-Stoica... Toen in een groep met Manchester United, PSV en Dinamo Kiev de volgende ronde van de Champions League werd gehaald.

Drie finales op rij

Maar in de jaren 70 werd nog straffer gedaan. In 1970 bereikte RSC Anderlecht als eerste Belgische club de finale van een Europese beker, de Europabeker der Jaarbeurssteden, maar paars-wit verloor de wedstrijd tegen Arsenal.

Met drie finales op rij kende Royal Sporting Club Anderlecht in de jaren ‘70 zijn grootste successen in Europa. In 1976 won paars-wit in het toenmalige Heizelstadion met 4-2 van West Ham United. Een jaar later werd in Amsterdam, na een zinderende finale, met 0-2 verloren van Hamburger SV, maar in 1978 nam de Brusselse recordkampioen revanche door Austria Wien met zware 4-0 cijfers te verslaan.

Dit waren de mannen die in de jaren 70 voor furore zorgden.

Overigens won paars-wit in die periode ook twee keer de Europese supercup door eerst Bayern Munchen en twee jaar later Liverpool FC, dat toen het Europese voetbal domineerde, te kloppen. In 1983 mocht RSC Anderlecht een nieuwe Europese trofee, de UEFA Cup, in de kast steken. Op basis van twee wedstrijden was paars-wit de betere van Benfica Lissabon. Een jaar later werd in diezelfde competitie na strafschoppen verloren van Tottenham.

Vervolgens bereikte de Brusselse club nog één keer een Europese finale. In Göteborg werd de finale van de Europabeker van Bekerwinnaars met 2-0 verloren van Sampdoria Genua. Nadien kon RSC Anderlecht geen vervolg meer breien aan dit prachtige Europese palmares. Het nam sindsdien wel tien keer deel aan de Champions League, maar met wisselend succes.