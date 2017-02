'Anderlecht strijdt met Napoli en PSV om Franse belofte van 18'

Foto: © Photonews

De wintermercato ligt nog maar net achter ons, of de clubs zijn alweer bezig met de transferperiode van volgende zomer. Zo ook RSC Anderlecht. Paars-wit volgt dezer dagen een Franse belofte van 18 jaar.

Het gaat om Calvin Bombo. De controlerende middenvelder werd vorige maand pas 18 jaar en staat momenteel nog op de loonlijst bij Troyes. Daar schopte hij het nog niet tot het eerste elftal, maar Bombo is wel Frans jeugdinternational bij de U18 én was in alle jeugdploegen van Troyes aanvoerder.

Een tijdje geleden scheurde de jonge middenvelder zijn kruisbanden nog af, maar inmiddels heeft hij zijn niveau van voor zijn blessure opnieuw beet. Het contract van Bombo loopt in juni af, maar Anderlecht krijgt zeker en vast al concurrentie van Napoli en PSV. Dat meldt Het Nieuwsblad.