'Fast Franky' loopt topploeg Zenit op een hoopje

Anderlecht heeft - zelfs met zeven wijzigingen in de basisploeg - een uitstekende uitgangspositie verworven voor de terugmatch volgende week in Rusland. Dankzij Frank Acheampong, die Branislav Ivanovic alle sterretjes van het firmament liet bewonderen.

We gaan beginnen met onze excuses aan René Weiler aan te bieden. Vooraf dachten we - net als velen met ons - dat het gewoon zot was om een half B-elftal op te stellen om zondag beter voor de dag te komen in een match voor anderhalf punt. En zodoende een mogelijke achtste finale in de Europa League op het spel te zetten.

Perfecte tactiek

"Ik heb alle vertrouwen in al mijn spelers", zei Weiler vooraf. En hij veranderde zijn elftal zowaar op zeven plaatsen. "Is ie mesjogge geworden", hoorden we Johan Boskamp al roepen. Maar het geloof van Weiler in zijn reserves werd gerechtvaardigd. Ondanks een groot gebrek aan automatismen had Weiler hen ook met de juiste instructies het veld opgestuurd.

De tegenstander laag opvangen, zodat er meer ruimte kwam voor de snelle jongens. En wie is er sneller dan Frank Acheampong? Ja, een paar topsprinters, maar voor de rest zit hij wel in de categorie Aubameyang, Walcott, Robben... Snelle gasten, ook met de bal aan de voet. Toen Stanciu in de vierde minuut al de perfecte bal stuurde in de rug van Ivanovic was het al een eerste keer prijs.

Nachtmerries voor Ivanovic

Ivanovic, tja, ooit een ster bij topclub Chelsea, dacht even rustig te gaan uitbollen bij Zenit. Na donderdag 16 februari 2017 gaat hij in het vervolg wakker schieten door nachtmerries van... Fast Franky. In plaats van mee te kunnen oprukken moest de Serviër achteraan blijven. En zelfs dat volstond niet. Want toen Acheampong nog eens op volle snelheid op hem afkwam, haalde de Ghanees verschroeiend uit. En jawel, de bal verdween in de rechterbovenhoek. Een beauty!

Ook even vermelden: de bijzonder sterke match van Uros Spajic. Die hield kapitein Dzyuba zo kort aan de leiband dat we die bijna om zijn moeder zagen roepen. En de jarige Deschacht, want ook die deed zijn duit in het zakje. Foutloos trouwens, tegen Russen die drievierde van de match op de helft van Anderlecht speelden. Straf!

En het was nodig, want Zenit kampeerde zowat de hele tweede helft op de kant van Anderlecht. Die probeerden het weer op de counter, maar nadat Acheampong er op het uur afging, konden Bruno en Chipciu niet dezelfde snelheid brengen. Maar Anderlecht overleefde dankzij een defensief blok dat we dit seizoen nog niet veel te zien kregen. Voor de terugmatch van volgende week hebben ze alles zelf in handen nu...