Antwerp, Lierse of Roeselare? "Dat Antwerp eerst maar zijn stadion vernieuwt" en "Iedere voetballiefhebber kiest Antwerp"

Foto: © Stefan Lambrechts

Wij stelden u gisteren de vraag wie u het liefst naar eerste klasse ziet promoveren. Momenteel lijken daar nog drie clubs voor in aanmerking te komen. En er zijn er twee die uw voorkeur wegdragen.

Lierse staat er het beste voor en kreeg 43 procent van de stemmen. Antwerp, dat zal moeten rekenen op een misstap van de Pallieters, kreeg drie procent meer: 46 procent. Roeselare is blijkbaar het lelijke eendje voor vele mensen en de winnaar van de eerste periodetitel lijkt met iets minder dan 10 procent niet echt populair.

"Lierse heeft een visie" vs "Elke neutrale voetballiefhebber heeft liefst Antwerp"

"Liefst Lierse of Roeselare, ze verdienen het ook volgens hun plek in het algemene klassement. En hun werking is ook goed, er lijkt een visie achter te zitten en een degelijk bestuur", aldus een Waasland-Beveren-fan.

"Lierse... Dat Antwerp eerst hun stadion maar vernieuwt en het uitvak zal toch bij beide ploegen vol zitten als ze op KVM komen spelen", schrijft een KV Mechelen-supporter.

Maar ze zijn verdeeld bij KVM: "Vaneigens den antwerp natuurlijk.... Denk dat zowat elke neutrale voetballiefhebber het liefst Antwerp ziet komen. Al is die kans na afgelopen weekend voor de zoveelste keer een pak kleiner geworden."