Een Europese topavond, maar lastige matchen voor Hazard en Bongonda

Foto: © photonews

Het wordt een belangrijke avond voor de Belgische teams in de Europa League, maar er is natuurlijk nog veel en veel meer. Wij kijken overal naar de groene velden en geven een overzicht.

Het eerste duel van de avond werd al om 17 uur gespeeld in het verre Rusland, waar Krasnodar tegen Fenerbahçe aan de bak moest. Het nummer 5 van Rusland tegen het nummer 4 van Turkije was dat. Na vier minuten hing de bal al droog in doel, met dank aan Claesson. Hij kreeg de bal toegespeeld van Wanderson en zorgde meteen voor de 1-0. Daarna werd niet meer gescoord, een goede uitgangspositie dus voor de Russen.

Matchen van 19u

Borussia Mönchengladbach-Fiorentina: een van de interessantste matchen van de avond (uigezonderd die van de Belgische ploegen). Thorgan Hazard begon in de spits naast Stindl, maar kon niet tot scoren komen. Bernardeschi in topvorm scoorde het enige doelpunt een minuut voor de rust en zette zo de 0-1 eindstand op het bord. Hazard speelde de volle 90 minuten.

Theo Bongonda had een erg moeilijke avond met Celta Vigo, het moest dan ook de zege aan Shakhtar Donetsk laten. In een stroeve wedstrijd werd er maar één schot binnen de palen geregistreerd, en dat werd meteen het enige doelpunt via Blanco Leschuk. Bongonda werd op het uur gewisseld voor Sisto.

AZ Alkmaar ontving Olympique Lyon. John Van Den Brom (ex-Anderlecht) koos voor Belg Stijn Wuytens in het hart van de verdediging, maar dat verliep niet helemaal zoals gepland. Tousart en tweemaal Lacazette beslisten de wedstrijd, Jahanbakhsh maakte de eerredder vanop de stip. In de 94e minuut klopte Aouar nog de nagel in de doodskist, AZ zal nog een mirakel moeten verrichten in Lyon.

Overzicht van alle Europa League-wedstrijden:

