Er is Gert Verheyen iets opgevallen aan Cristiano Ronaldo: "Opvallend"

Real Madrid kwam woensdagavond al vroeg op achterstand tegen Napoli, maar Cristiano Ronaldo en co zetten de scheve situatie alsnog recht. Toch viel er analist Gert Verheyen iets op aan dé vedette van Real.

"Opvallend was hoe Ronaldo het veld verliet: hij was op één of andere manier toch teleurgesteld. Dat typeert hem. Na een 3-1-zege mag je blij zijn, maar dat geldt niet voor hem”, zegt Verheyen in een gesprek met Sporza.

“We mogen niet vergeten dat Real thuis speelde. Een thuiswedstrijd zou voor Napoli misschien anders geweest zijn, maar hier iets komen halen of winnen, is niet veel ploegen gegeven."

Moeilijke opdracht voor Napoli

Toch gaat Verheyen ervan uit dat Real het varkentje wel zal wassen en zal doorstoten naar de volgende ronde. "Ik kan me niet voorstellen dat Real geen goal kan maken op het veld van Napoli. Ze creëren altijd kansen. Het wordt een moeilijke opdracht voor Napoli."