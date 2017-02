Gaat België binnenkort weer vol voor de organisatie van het WK? Nederland heeft er alvast zin in

De kans is groot dat het WK 2026 in twee landen zal doorgaan. Dat heeft Gianni Infantino donderdag laten weten. De voorzitter van de FIFA heeft aangegeven dat kandidaturen van landen die samenwerken om het WK binnen te halen aangemoedigd zullen worden.

“We zullen samenwerkingen voor de organisatie van een WK aanmoedigen. Misschien is het mogelijk dat twee, drie of zelfs vier landen samen een goed project kunnen voorstellen. Als dat het geval is, zullen we die landen zeker en vast aanmoedigen. Het spreekt voor zich dat het ideaal zou zijn, als die landen dicht bij elkaar liggen”, aldus Infantino.

De Nederlandse Voetbalbond (KNVB) liet via Twitter onmiddellijk een ballonnetje op. “Wat zeggen jullie ervan, Belgische Voetbalbond (KBVB)?”, stuurden de Nederlanders via de sociale netwerksite de wereld in. Onze landgenoten reageerden voorlopig nog niet.