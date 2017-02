Had je 10 miljoen, wat zou jij dan doen? Standard-voorzitter weet het wel, en onderneemt actie

Het was best alweer een woelige week op Sclessin. Daniël Van Buyten haalde uit naar het bestuur van Standard en de Luikse club besliste daarop dan ook om de samenwerking met de sportief raadgever stop te zetten. Nu is er ook goed nieuws voor Standard.

Zo voert voorzitter Bruno Venanzi een kapitaalsverhoging van tien miljoen door bij zijn club. “Via mijn investeringsmaatschappij Red & White breng ik het geld binnen. Een externe financier is absoluut niet nodig en dat zie ik ook niet zitten”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Venanzi legt ook uit waarom hij de kapitaalsverhoging precies doorvoert. “Dat heeft meerdere doelen. Roland Duchatelet verminderde het kapitaal met tien miljoen, zodat ik Standard van hem kon overnemen. Zoals bekend betalen we hem elk jaar twee miljoen euro terug.”

"Standard staat er financieel goed voor" - Bruno Venanzi

“Dat heeft een impact op de financiën van de club. Door de verkoop van Lampiris (het energiebedrijf dat Venanzi destijds oprichtte, nvdr.) beschik ik over 10 miljoen. Standard staat er financieel goed voor. Er is geld in kas. Vorig seizoen paste ik 2,5 miljoen euro bij omdat het geld van de transfer van Batshuayi nog niet volledig binnen was”, besluit Venanzi.