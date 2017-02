Na Zulte Waregem is het geloof er weer: "Als ze zo spelen, zijn ze zeker een titelkandidaat"

Na de match tegen Lokeren kreeg Anderlecht half België over zich heen. Er was weer niets goeds meer aan het spel van de Brusselaars. Maar tegen Zulte Waregem was het beter. En Hernan Losada zag een manier van voetballen waarmee paars-wit wel kampioen kan worden.

Niet iedereen vond het zo'n goeie match, maar Losada is zo iemand die zich verheugt als hij tactisch iets kan zien dat blijk geeft van inzicht. "Anderlecht speelde wel een goeie match", knikt de Argentijn als we hem daarmee confronteren. "Heb je gezien hoe hoog ze druk zetten? Dat heeft hen twee goals opgeleverd. En ze hebben op een slimme manier druk gezet. En dan waren er nog kansen die ze zo lieten liggen."

Losada is dan ook niet mee met de trend dat paars-wit afgebroken dient te worden. "Dit Anderlecht kan zeker meedoen voor de titel. Ik zag Hanni, Tielemans en ook die Chipciu beter voetballen. Je moet ook kijken naar de manier waarop ze spelen zonder bal. Dat is minstens even belangrijk. Essevee was nu wel de ideale ploeg om dat te proberen, want ze bouwen graag op van achteruit. Als je dat kan verstoren..."

Je moet als één blok druk zetten, anders word je heel makkelijk uitgetikt

Maar Losada zet meteen ook enkele vraagtekens erbij. "Kan je dat tegen elke ploeg doen? Je moet alvast als één blok druk gaan zetten. Als er een paar dat nalaten, word je heel makkelijk uitgetikt. Er gaan ook risico's mee gepaard."