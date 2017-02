Perbet terug van weggeweest met droomdoelpunt tegen Tottenham: "Week geleden speelde ik tegen de reserven van Anderlecht..."

Jeremy Perbet zorgde bij AA Gent voor de beslissing tegen Tottenham. De eerste bal tussen de palen knalde hij tegen de touwen. De spits was in de winter bijna weg bij Gent en haalde dus zijn gram.

"Beslissend kunnen zijn tegen een team als Tottenham, dat voelt altijd speciaal aan", aldus Perbet, die verrassend in de basis stond. "Ik wist het twee dagen op voorhand al", ging de Franse spits verder. "Ik kon mijn kwaliteiten tonen en denk dat ik de coach bedankt heb met deze goal."

Het is een hoogtepunt nadat hij deze winter bijna vertrok bij Gent. "In de mercato komen er altijd voorstellen, dan is het je taak om daar met de directie over te praten. Het bleek uiteindelijk het beste om te blijven. Er waren wat misverstanden, maar dat is niet het belangrijkste. De pagina is omgedraaid."

Bij de supporters bleef hij al die tijd geliefd. "Ze hebben me altijd gesteund, mijn naam gescandeerd en ik moet hen echt bedanken. Of dit mijn grote terugkeer is? Ik had niet echt het gevoel dat ik er niet meer bij was. Maar het gaat snel in het voetbal. Een week geleden speelde ik tegen de reserven van Anderlecht, nu tegen Tottenham."

"Of dit de grootste goal in mijn carrière was? Toch tegen de grootste club. Ik speelde al tegen Barcelona en Real Madrid, maar daar kon ik niet scoren", lachte Perbet. "Iedereen speelde een goeie match."

Er hadden meer voorzetten kunnen komen, er was nog ruimte in hun rug -Jeremy Perbet

Toch had Perbet nog een klein puntje van kritiek. "Ik vond dat er meer kansen waren om meer voorzetten te versturen richting mij. Dat stoorde me een beetje tijdens de wedstrijd. Milicevic kent me het beste, dus is het niet verwonderlijk dat hij me die goal aanbood. Er waren nog kansen in de rug van de verdediging."

Het was een mooi verjaardagscadeau voor Vanhaezebrouck, die overwinning. "Dat klopt, hij zei ook dat het de kers op de taart was. Het is goed om zoiets te mogen meemaken na een moeilijke periode, en dan nog op je verjaardag."