Fellaini krijgt nog eens zijn kans in de Europa League

Manchester United heeft eindelijk zijn ritme gevonden in de Premier League. Als zestien matchen verloren de Mancunians niet, maar dat was meestal zonder Marouane Fellaini. Wat kan hij doen op het Europese toneel?

Nu Jose Mourinho het evenwicht gevonden heeft op het middenveld van Manchester United, is een basisplaats zeldzaam voor Fellaini. In de aanval is er speelruimte, maar op de positie van de Belg is het trio Carrick-Herrera-Pogba onomkeerbaar. En in de verdediging zal er enkel een verandering komen in het geval van een blessure.

De Europa League lijkt voor Big Mo nu de uitgelezen kans om zich te bewijzen en zijn plaats in het team terug te winnen. Carrick kampt nog met een blessure, dus zal Fellaini zijn plaats innemen naast Herrera op het middenveld. Als hij donderdagavond tegen Saint-Etienne zijn kracht gebruikt en hard werkt, zal hij misschien Mourinho kunnen overtuigen.