Pochettino op z'n hoede voor Gent: "Kijk naar Barcelona"

Foto: © photonews

Tottenham zal misschien toch met de sterkste elf aan de aftrap komen tegen AA Gent. Oefenmeester Mauricio Pochettino gaf aan dat hij de Gentenaars niet wil onderschatten.

Al leek hij niet helemaal tot in de puntjes op de hoogte van de sterkte van Gent. "Het is een heel jong, dynamisch team. Ze hadden heel goeie prestaties in de Europa League. We moeten in hetzelfde niveau van motivatie en agressiviteit halen als zij. Het is waar dat ze thuis goed spelen. We zullen moeten vechten om een goed resultaat te halen", aldus de coach van Tottenham.

Of ik naar Barcelona ga? Ik ben tevreden hier bij Tottenham, we begonnen aan een mooi project -Mauricio Pochettino

Hij wil niet hetzelfde meemaken als Barcelona gisteren. "Gisteren was een goeie les. Soms valt het voor dat je een mindere dag hebt. Kijk maar naar Barcelona, dat was toch in de zestiende finales van de Champions League."

Hij werd ook gevraagd of hij de nieuwe coach van Barcelona kon worden, maar dat lachte hij weg. "Ik ben tevreden bij Tottenham, het is een mooi project waaraan ik begonnen ben."