Leye grapt: "Mijn belangrijkste doelpunt? Die scoor ik in de bekerfinale" en "Teo? Hij had maar naar de Gouden Schoen moeten komen"

Foto: © photonews

Mbaye Leye was ontgoocheld dat zijn twee doelpunten in het Astridpark geen punt(en) hadden opgeleverd voor Zulte Waregem. Toch had hij ook wel wat reden om opgelucht adem te halen en tevreden te zijn. En dan durft monsieur Leye al eens te gekscheren.

Met zijn twee goals zit Leye nu in de selecte club van spelers die 100 of meer doelpunten scoorden in de Jupiler Pro League. “Zit ik daarmee in de galerij der groten? Alé dan, als jullie het zeggen”, kon hij wel lachen met de lof richting zijn persoon.

En de Senegalese spits haalde nog wel een paar keer de lachers op zijn hand in de mixed zone met enkele rake observaties. “Waarom Teodorczyk opnieuw niet scoorde tegen ons? Misschien had hij naar de Gouden Schoen moeten komen”, grapte hij. "Dan zou hij wel gescoord hebben."

Of zijn belangrijkste doelpunt van de 100 die hij al maakte in de competitie? “Er zijn veel belangrijke, ik kan er niet meteen eentje opnoemen. Of toch: de magnifieke manier waarop ik de 1-0 ga maken in de bekerfinale tegen Oostende. Ik heb hem al in mijn hoofd en Francky is ook al op de hoogte.”