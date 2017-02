Messoudi over transfer Rode Duivel: "Daar heeft Beerschot echt een slechte zaak gedaan"

Foto: © jan mees

Mo Messoudi is momenteel terug bij Beerschot-Wilrijk, maar in een ver verleden speelde hij ook al eens vijf jaar voor Beerschot. Met wereldtoppers in de buurt.

Zo heeft ook ene Moussa Dembele een verleden bij Beerschot. Maar hij vertrok na een jaartje al naar Willem II. "Voor 250.000 euro. Als je ziet wat er van zijn carrière is gekomen, deed Beerschot daar een erg slechte zaak", aldus Messoudi daarover in La Dernière Heure.

"Hij was op 16-jarige leeftijd al geweldig. Op training maakte hij Carl Hoefkens al gek, en dat was nochtans onze beste verdediger. Maar hij vertrok dus na een jaar, omdat hij te weinig scoorde. Ach, in België zien ze soms enkel het negatieve of de zwakke punten."

"Moussa? Het was een sympathieke gast. Misschien soms zelfs iets te braaf. Met iets meer karakter speelde hij nu al bij Real Madrid. Hij is een beetje te lief voor zijn omgeving."