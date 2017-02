Ons team van de speeldag in de Super League: Standard hofleverancier, ook Gent, Anderlecht en OHL zijn erbij

Speeldag 18 in de Super League is voorbij, speeldag 19 komt er alweer snel aan. Hoog tijd om dus nog even terug te blikken naar de bepalende speelsters van de drie wedstrijden. En dat doen we zoals bij de mannen met een veldje.

Opgelet: het team van de week is gebaseerd op twee wedstrijden, want de wedstrijd van de KRC Genk Ladies tegen Tienen werd uitgesteld vanwege de sneeuw.

Doelvrouw:

In doel posteerden we deze week Nicky Evrard. Niet dat ze erg veel werk op te knappen had, maar van de vier doelvrouwen die dit weekend in doel kwamen was ze wel de enige die de nul wist te houden.

Verdedigsters:

In de verdediging posteren we deze week vier speelsters. Zowel Vangheluwe (sterk voor Gent) als Marinucci (een doelpunt en een assist voor Standard) deden het goed op de rechtsachterpositie, beiden halen het team. Centraal waren Vanhamel en Zeler opnieuw rustpunten in hun respectievelijke teams.

Middenveld

Het middenveld dan, waar Julie Biesmans het opnieuw prima deed voor Standard in en tegen Anderlecht. Ze gaat gemist worden door de Rouchettes, want ze moest onder het mes deze week en is er zo ook niet bij op de Cyprus Cup. Ook Tine De Caigny was opnieuw sterk en scoorde voor Anderlecht.

Aanvalsters

Op de flanken kozen we voor Mariam Toloba en Sarah Wijnants, die allebei voor Gent respectievelijk Standard voor de nodige stootkracht zorgden en hun defensief werk niet vergaten. Sanne Schoenmakers en Amber Maximus blijven de goaltjesdieven bij uitstek.

Het team ziet er dan als volgt uit: