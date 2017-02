Spits Malinwa heeft verrassend voorbeeld: "Hield hem op de bank bij Casablanca, nu trekt hij naar Anderlecht"

Foto: © photonews

Nicolas Verdier was ziek en kon dus niet spelen in en tegen KV Kortrijk. Zijn plaats werd ingenomen door Christian Osaguona. En die Nigeriaanse spits deed het niet slecht in zijn eerste basisplaats voor Malinwa. "Ganvoula is een voorbeeld, ik wil performanter worden."

“Hij is een heel ander type dan Verdier, dat klopt”, gaf Tim Matthys eerlijk toe na de wedstrijd in Kortrijk. “Hij heeft heel hard gewerkt en doordat hij zo liep, konden de verdedigers ook hoger druk zetten. Daardoor konden we opschuiven en dat heeft ons goed gedaan.”

Ook andere spelers van Mechelen zagen het Duracell-konijn dat Osaguona is mooie dingen doen voor het team. “Dat is ook wat ik wil doen. Ik wil groeien en beter worden voor mezelf, maar ik wil ook het team beter maken.”

“Want het was leuk om te mogen starten, maar ik wil het niet bij deze ene keer houden. Ik heb gewacht op deze kans en wil nu nog kansen krijgen om een impact te maken op de club en op de competitie”, klonk het hoopvol bij de Nigeriaan.

“Ik weet dat ik een andere stijl heb dan vele andere spitsen, maar dat is misschien ook een sterkte. Ik wil laten zien dat ik er ben als prof. Mijn voorbeeld? Ik zag Ganvoula vertrekken bij Casablanca en kijk waar hij nu al zit. Dat gaf me het gevoel dat ik ook iets kan betekenen, want bij Casablanca hield ik hem zelfs vaak op de bank.”