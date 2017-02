Overzicht Europa League: hattricks van Ibrahimovic en Dzeko

Het werd een echte topavond voor de Belgische clubs in de Europa League, maar niet alleen zij moesten spelen vandaag. Hier ziet u het overzicht van alle andere matchen.

Manchester United won vrij eenvoudig met 3-0 van Saint-Etienne op Old Trafford. De onvermijdelijke Zlatan Ibrahimovic zorgde voor alle doelpunten, maar de eerste was er wel eentje met heel veel geluk. (zie video) Marouane Fellaini mocht nog eens in de basis starten van Mourinho, maar moest bij de rust binnenblijven. Fun fact: in deze wedstrijd stonden twee broers tegen elkaar, namelijk Paul en Florentin Pogba.

AS Roma is zo goed als zeker van de volgende ronde dankzij een topavond van Edin Dzeko. Hij scoorde een hattrick nadat Emerson de score geopend had, zo werd het dus 0-4 in Villarreal. Radja Nainggolan werd enkele minuten voor het einde nog gewisseld.

Bij Apoel Nicosia zat er een oude bekende op de bank, namelijk Igor De Camargo. Hij viel op het uur in, maar kon niet verhinderen dat zijn ploeg verloor met 3-2 in Bilbao. Vadis Odjidja-Ofoe hield het scoreloos met Legia Warschau tegen Ajax, hij werd tien minuten voor affluiten naar de kant gehaald.

​Hier vindt u het overzicht van de matchen die eerder gespeeld werden.

Overzicht van alle Europa League-wedstrijden van deze speeldag:

