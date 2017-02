Anderlecht 'analyseert' situatie, einde Eurostadion was nog nooit zo dichtbij

Komt het Eurostadion op Parking C van de Heizel er überhaupt nog wel? Het is maar zeer de vraag. Bij RSC Anderlecht, dat na de bouw van het nieuwe stadion er zijn intrek zou nemen, 'analyseert' zijn situatie. Volgens de laatste berichten is een exit zelfs nakend.

“We zijn alle stukken die Ghelamco unilateraal en zonder ons daarin te kennen heeft ingediend minutieus aan het analyseren. Op basis daarvan zullen we ons standpunt bekendmaken”, vernam Het Laatste Nieuws van Anderlecht.

Onderhandelingen zitten volledig strop

Niet meteen de meest hoopgevende woorden. Volgens de krant is een exit dan ook nakend. De onderhandelingen tussen Anderlecht en bouwheer Ghelamco zitten volledig strop en paars-wit kan zich nog steeds niet vinden in de bouwplannen van het stadion omdat het veel te groot is, niet genoeg comfort biedt aan supporters en te veel kantoren bevat.

Bij Ghelamco zijn ze het daar niet mee eens. Het vorige herfst dan ook al de aanvragen voor de bouw- en milieuvergunning in. Niet meteen naar de zin van Anderlecht… De kans is groot dat de club het project zelfs verlaat, al wilde niemand bij paars-wit dat al bevestigen.

"Als Anderlecht afhaakt, is draagvlak volledig weg" - Johan Van den Driessche

Brussels Parlementslid Johan Van den Driessche (N-VA) is duidelijk over een eventuele exit van Anderelcht. “Eerder besliste de Belgische Voetbalbond (KBVB) al dat het Eurostadion niet zijn thuisbasis zou worden. Als Anderlecht nu ook afhaakt, is het draagvlak volledig weg”, klinkt het.

Volgens de krant staat de deur nog op een kiertje, maar… Dan zal Ghelamco een ultieme verleidingspoging moeten ondernemen om Anderlecht alsnog aan boord te houden. Met een nieuw en verbeterd voorstel.