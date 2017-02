Rubberkorrels op kunstgrasvelden toch schadelijk? "Te vroeg om conclusies aan recent onderzoek te verbinden"

Foto: © Photonews

Nadat eerder werd gezegd dat de rubberkorrels op kunstgras niet schadelijk zijn voor de gezondheid, blijkt nu uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam dit misschien toch wel zo is. De uitslag van de Vlaamse overheid naar de rubberkorrels wordt eind februari verwacht.

Volgens een nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam zouden de rubberkorrels die gebruikt worden op kunstgrasvelden mogelijk toch schade toebrengen aan de gezondheid. Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) stelt dat er nog geen conclusie aan dit nieuwe onderzoek -waarvan nog geen afgeronde publicatie bestaat- kan worden verbonden.

Eerder bleek volgens het RIVM dat hoewel in de rubberkorrels stoffen zitten die geassocieerd worden met kanker, ze in zulke kleine hoeveelheden voorkomen in kunstgras dat een verbod niet nodig is. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) vroeg afgelopen herfst ook om een onderzoek. De uitslag van dat onderzoek is nog niet bekend maar wordt eind februari verwacht.

Zijn er mogelijk toch schadelijke gezondheidseffecten door het gebruik van rubberkorrels op kunstgrasvelden? De woordvoerder van Muyters wilde daar in De Standaard nog niet op ingaan: "Als de Nederlandse RIVM zegt dat het nog te vroeg is om aan dit onderzoek conclusies te verbinden dan zullen wij hier niet inhoudelijk op reageren."